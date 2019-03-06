來台日賺1500元 2越籍男子假觀光真打工被抓

2019-03-06 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



兩名越南籍男子假借觀光名義，持護照到台灣打工還逾期滯留，最近遭被海巡署偵防分署新竹查緝隊查獲。他們指出，因在越南求職失業，才鋌而走險留在台灣打工，且在台打工工資一日就可賺1500元，收入比越南好。此舉已違反「入出國及移民法」，訊後將2人移送至移民署新竹縣專勤隊等待遣返。

有民眾檢舉，在新竹縣新豐鄉與竹北市交界一處工地，疑似有非法入境的越南籍男子滯留工作。海巡署偵防分署新竹查緝隊獲報後埋伏，確實發現有兩名越南籍男子非法滯留，假借觀光名義行打工之實。

新竹查緝隊調查，因工地處有不明外籍人士，且還搭乘未掛牌車輛至工地工作，等待掌握工人作息與住處，上月凌晨埋伏在外籍工人必經路線，待眾人搭乘車輛抵達後，採前後包夾方式進行攔查，果然發現LE PHUONG NAM（38歲）、TRIEU THANH TUNG（44歲）2名持觀光護照卻來台逾期停留越籍男子。