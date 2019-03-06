陳佩琪告三立敗訴 法院：節目是以柯文哲為評論對象

2019-03-06 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視節目質疑柯的財產申報不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，提告要求三立、節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。台北地方法院今天判陳佩琪敗訴，判決理由指出，因為節目是以柯文哲為評論對象，並無侵害「陳佩琪」的人格名譽權。

陳佩琪不滿三立電視台「54新觀點」去年5月25日節目來賓曾勁元指控柯文哲向監察院申報財產不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，要求三立在7天內道歉未果，遞狀向法院提告。

法院指出，本件根據原告主張的請求和事實，訴訟審理範圍僅限於「陳佩琪的名譽權是否遭受不法侵害」，至於柯文哲的名譽權是否遭受侵害，不在審理範圍內。

法院表示，雖然柯文哲和陳佩琪為夫妻，家庭生活和經濟關係密切連結，但兩人的名譽權是獨立存在，節目內容主觀上是以「柯文哲」為批評對象，未曾指摘批評「陳佩琪」財產申報不實、來源不明，也不會讓社會大眾產生貶損陳的社會評價，不能以家庭中財產多由陳佩琪轉取的，或是陳佩琪代為管理柯文哲的財產，就認為陳的名譽權受到損害。

另外，法院說明，根據2014年9月、2015年3月、2016年12月、2017年12月財產申報資料，申報人均載明只有柯文哲一人，僅依公職人員財產申報法規定，在申報時由柯文哲合併申報妻子、子女的財產，陳佩琪並非財產申報人，故陳佩琪主張，2015年3月是夫妻共同申報一事，並非精確。