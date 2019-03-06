他肇事沒移車害死1命無罪 二審逆轉判刑

2019-03-06 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄曾姓男子3年前涉酒駕騎機車返家，在小港區中山四路慢車道擦撞腳踏車後摔車，卻因他的機車橫躺路中，導致隔50秒，顏姓騎士追撞重傷不治，曾姓男子事後被起訴過失致死罪。一審認為曾摔車昏迷無法移車，判他無罪，上訴後，高雄高分院認定機車橫置路中間是釀禍主因，確實有過失，改判刑8月，可上訴。

全案檢方起訴指出，2016年2月23日晚間曾姓男子在高雄市區某羊肉店飲酒後，8點40分許在小港機場對面、中油航油中心門口的中山四路慢車道，擦撞同向腳踏車，曾噴飛倒地，隔約50秒，後方顏姓騎士閃避不及，撞上路中央曾的機車，摔地造成頸椎骨折、雙手及雙膝挫擦傷等，送醫宣告不治，警方獲報到場，曾的酒精濃度高達每公升0.52毫克。

曾姓男子除吃上公共危險罪官司，檢方指顏姓騎士之死他有過失，但曾姓男子強調車禍後就昏迷，無法起身移車或擺放標誌，一審法官傳喚目擊者證稱他確實短暫躺地昏迷，且第二件車禍僅相隔50秒，而顏姓死者也未注意車前狀況，判曾無罪。