張景森告吳子嘉求償200萬加道歉 高院判吳賠20萬元

2019-03-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



甫遭民進黨開除黨籍的美麗島電子報董事長吳子嘉，2014年九合一大選期間，撰文評時任柯文哲競選政策總監的行政院政務委員張景森，指他因與建商利益糾葛而無法回台大任教，挨告誹謗並遭索償200萬元。高院前年10月判吳拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。台北地院民事庭認定吳侵害張的名譽權，判賠付80萬元、刪除相關內容，並在美麗島電子報登道歉啟事。高院民事庭今改判吳賠20萬元、仍須道歉。

另外，吳子嘉6年前撰文稱前總統馬英九收受頂新魏家逾十億政治獻金，馬認為名譽受侵害，提告求償、要求道歉，最高法院日前判吳應在3家電子報道歉，賠償部分則發回高院更審。吳近來風波不斷，3日他在政論節目中公佈台南第二選區立委補選民調，在場的候選人謝龍介臉色凝重 。

吳子嘉2014年11月8日撰寫一篇名為「蔡正元與張景森」的文章，提及「正因為官之路，始終不避嫌的與建商等財團交好，所以即便出身自台大城鄉所，但該所卻始終他保持距離；理想性甚高的城鄉所長夏鑄九，對他態度也是相當保留。所以即便他擔任過北市府都發局長、經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係」。

張景森事後提告妨害名譽，於刑事一審出庭時澄清，從未向台大申請回任，當時會離開學校也是因為借調期滿，依法必須絕定從事公職還是教職，基於當時不能丟下時任台北市長的陳水扁就回台大，才會在86年間請辭學校專任教職，因此沒有回任問題，否認文章內所說「因利益糾葛而無法回任」。

吳子嘉辯稱，張景森與業者間利益不清而無法回任一事，在學界與業界流傳已久，但無法證實。他自認是資深媒體人，依其經驗判斷應是如此，也有許多位台大教授親口提過，但不願提供消息來源。北院認為吳空言，又拒絕提供所稱的台大教授真實身分，無法佐證他提出中時電子報「台北市府都發局長張景森涉圖利廠商遭彈劾」、「彈劾案秘密投票，12名監委僅1人反對」兩篇網頁報導和彈劾報告，只能證明張曾受監察院彈劾，無隻字片語敘張欲重返台大校園，且遭台大拒絕，這樣的撰寫、刊登，足以貶損張的人格，侵害他名譽權。

高院認為，張景森是於借調期滿時的1997年12月26日即向台大主動辭職，此客觀事實非不可查證，張涉嫌接受國揚公司招待的事件是1998年4月間因議員質詢才遭揭露，無從認為張景森主動向台大辭職，與該事件有任何關連。