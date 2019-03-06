496萬買凶宅 隱匿資訊向銀行詐貸913萬

2019-03-06 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



中信房屋仲介員黃男等人，以496萬購得位於南屯區黎明段的凶宅，為取得銀行的高額抵押貸款，以1018萬高價賣給同夥邱男，然後隱匿凶宅事實，向不知情的台灣新光商銀向上分行抵押貸得913萬元，事後繳息逾期，台中地院今天依詐欺罪將邱男判刑8月、黃男6月、黃的弟弟1年。

判決書指出，黃男（54歲）是中信房屋5期店仲介員，並從事法拍屋代標業務，102年4月間，與不知情的林男、呂男協議出資購買位於台中市南屯區黎明路的凶宅建物，以496萬8000元標取凶宅，登記在呂男名下。

林男於同年5月因案入監服刑，即託請某建設公司負責人丁男（檢察官未起訴，由法官告發）、黃男繼續處理凶宅出售，由呂男以凶宅的200萬出資權利，入股丁男的建設公司。

黃男、黃的弟弟「阿義」、丁男、邱男等人，為使凶宅得向銀行取得高額抵押貸款，於同年8月27日，由邱男擔任訂約人頭，以買賣價金1018萬元與呂男簽訂不動產買賣契約，再由「阿義」及邱男抽出買賣契約檢附的房地產標的現況說明書（記載著本建物曾發生自殺致死之事），以隱匿房子為凶宅。

黃男透過熟識的不知情台灣新光商業銀行向上分行陳姓行員，申請辦理貸款，使陳姓行員誤認房屋市值達957萬元以上，同意設定抵押權，先後貸給913萬元。