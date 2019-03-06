移工團體控抓人不給飯 移民署：沒有「不給飯」

2019-03-06 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台灣移工聯盟今（6）天上午10時許到移民署前抗議，稱移民署將逾期居留移工抓捕並關押至臨時收容所後，未供給膳食，反而要求受收容人自費購餐，若移工遭逮時身上沒錢，還可能挨餓達3日之多，罔顧遭逮移工維持生命的基本需求。

台灣移工聯盟表示，自去年起，已接獲多名逾期停居留移工反應，受收容人在被抓捕、關押至臨時收容所時，若身上有錢，可自費購餐，但若身上沒錢，則需要向收容所中的「同鄉」「同學」借錢求助才能購餐裹腹。甚至有案例顯示，一名受收容人因借不到錢，在只喝水的情況下，挨餓達3日之多，有些人則是靠移民署收容人員的「同情」買飯充飢。

移工團體痛批，移民署執行專案強力抓捕非法移工，「有能力查緝就要有能力維持受收容人的基本生計」；移民署理應依就業服務法第60條規定，先以就業安定基金墊付，再由勞改機關項應負擔者追討費用，「憑什麼抓人不給飯？」

移工團體說，移民署以「臨時收容期間短暫且收容量少，不易比照大型收容所公開辦理伙食招標」為由，要求受收容人自費購餐，甚至稱此舉是「因應受收容人餐飲偏好不同」「節省後續再行追討的程序」的德政，實際上是無視人權、方便官僚！

台灣移工聯盟研究員陳秀蓮說，近日與移民署溝通的過程中，移民署還曾以「需考量社會觀感」為由推託搪塞，「到底什麼樣的社會觀感會讓人餓肚子？」先剝奪人身自由後，再威脅其維持生命的基本需求，「根本是官僚便宜行事！」