高雄馬路遭潑漆？原來是放在機車腳踏板油漆掉落

2019-03-06 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



有網友在臉書社團「韓國瑜後援會」PO出，「又見潑漆在和平二路和二聖一路，公園前」，引發熱議，懷疑是有民眾蓄意破壞馬路，故意潑漆。轄區高市前鎮警分局一心路派出所調閱錄口監視器發現，工人騎機車將油漆放置在腳踏板時，行經路口轉彎時，油漆掉落，造成來往車輛碾壓所致，是不小心掉落的，絕非蓄意。

警方調查，油漆掉落發生在3月4日下午3點50分，警方在4點20分接獲報案，停放路旁的汽車遭油漆汙損。警方調閱路口監視器發現，原來是一名工人許姓男子（45歲）騎機車，機車腳踏板載一箱油漆，加兩個油漆桶，行經前鎮區和平路右轉二聖路時，零散放置的其中一個油漆桶掉落。

警方調查，當油漆掉落後，許姓男子將機車停在路旁，撿油漆桶，現場有潑到一名計程車，當下許跟計程車司機談和解。

由於馬路上突然出現白色油漆，引發熱議。警方找到機車騎士許姓男子，許是臨時工，他稱，當時腳踏板載著一箱油漆、兩個油漆桶，趕著送油漆到工地，轉彎時「不小心掉下來的」，不是故意的。