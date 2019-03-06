SOGO百貨掏空案纏訟16年 章民強父子判刑定讞

2019-03-06 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



太平洋建設創辦人章民強父子等人被控掏空SOGO百貨案，案件纏訟多年，更一審依違反證券交易法虛偽記載不實罪，判章民強、章啟光、章啟明父子三人，各4月到6月不等徒刑，可易科罰金，另併科80萬元到100萬元罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

章民強父子2000年8月起，因建築業不景氣，銀行利息壓力大，為紓解資金缺口，在未經SOGO股東會同意，便多次以太平洋建設名義開支票，向SOGO公司調取資金，挪用公司現金高達26億元。一審認為，太平洋建設和SOGO之間為借款，帳冊雖有登載不實，但章民強父子不知情，判無罪。

二審則認為，章民強父子確實損害公司權利，依違反證交法、背信等罪，判章民強6月徒刑，可易科罰金；章啟明和章啟光各9月徒刑，但最高法院撤銷原判決發回更審。

更一審依違反證券交易法虛偽記載不實罪，判章民強4月徒刑，併科罰金80萬元；章啟光則被判6月徒刑、併科100萬元罰金，章啟明5月徒刑、併科90萬元罰金。3人不服判決均上訴，爭執證交法中財務報告重大虛偽不實記載，「重大」的要件應如何解釋，最高法院認為，原判決已有說明認定標準，認為3人再爭執並非合法上訴理由，故駁回上訴，全案定讞。