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台北市府遭駭客攻擊 柯文哲訪美行程資訊疑外洩

2019-03-06 11:25聯合報 記者林文義╱即時報導

北市政府遭駭客攻擊！據自由時報報導，有民眾向該報透露，市府國際事務組等單位11台電腦昨晚遭駭客入侵，包括台北市長柯文哲3月中訪美東華盛頓行程資訊恐已外洩。市府 資訊局、市長幕僚正進一步清查市長室電腦是否也遭駭，警方將著手調查。

駭客北市華盛頓
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