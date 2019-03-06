台北市府遭駭客攻擊 柯文哲訪美行程資訊疑外洩

2019-03-06 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市政府遭駭客攻擊！據自由時報報導，有民眾向該報透露，市府國際事務組等單位11台電腦昨晚遭駭客入侵，包括台北市長柯文哲3月中訪美東華盛頓行程資訊恐已外洩。市府 資訊局、市長幕僚正進一步清查市長室電腦是否也遭駭，警方將著手調查。