免賠！轟三立不實求償5百萬 法院今判陳佩琪敗訴

2019-03-06 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視節目質疑柯的財產申報不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，提告要求三立、節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。台北地方法院今天判陳佩琪敗訴，三立、陳斐娟等人免賠。

陳佩琪不滿三立電視台「54新觀點」去年5月25日節目來賓曾勁元指控柯文哲向監察院申報財產不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，要求三立在7天內道歉未果，遞狀向法院提告。

三立電視、陳斐娟委任律師先前指出，節目是對柯文哲財產申報不實行為予以評論，無法推論至陳佩琪的財產，陳提告當事人不適格，且節目內容並無侵害陳的名譽；曾勁元委任律師也曾說，名譽權有專屬性，節目內容是指柯文哲，並不是陳佩琪，當然不涉及陳的名譽。

陳佩琪上次親自出庭，表示柯文哲多次公開說明，家中財產有三分之一至二分之一是她賺來的，且結婚第一天就將存摺、印章交給她處理，就連柯文哲2014、2018年參選市長時，財產申報書也是她寫的，她當然有權利提告。

她也說，她也百分之百贊同柯的財產是可受公評之事，但可受公評並非可受汙衊，三立完全沒有找她求證，製播汙衊的節目，事後才想找她上節目澄清，宛如往她身上「潑一桶又髒又臭又黑的糞水」，等到對方生氣了，才叫她自己提水上節目洗乾淨。

陳佩琪出庭時說，柯文哲2014年參選市長時，曾將稅單證據公開在記者會上，兩人收入未稅前一年約750至850萬元，以一年平均800萬元來算，30年共有2億4000萬元，稅後約2億元，期間她拿8000萬元購買不動產，若以節目上指控兩人有2200萬元財產，再除以30年，夫妻兩人一年有70、80萬可動支財產，「難道不合理嗎？」