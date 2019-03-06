武打女星楊麗菁與前男友互告 均獲不起訴

2019-03-06 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



圖為楊麗菁之前上節目談和前男友的糾紛。圖／楊麗菁提供 分享 facebook 武打女星楊麗菁的前男友龔偉綸，2016年間以無黨籍身分參加立委選舉，卻被楊女開記者會踢爆家暴、傳恐嚇簡訊，因此控告她違反選罷法意圖使人不當選；另楊女反告龔涉家暴、妨害名譽、違反個資法及律師法，台北地檢署因雙方和解撤告及罪證不足，今不起訴兩人。

龔偉綸遭爆分手後仍恐嚇、騷擾，楊女甚至為此聲請保護令。兩人分手後官司纏身，由於楊女指控龔是「恐怖情人」時適逢他欲參選，龔認為楊女在選舉前散布不實謠言，意圖影響選情，控告違反選罷法；楊女則反告龔涉嫌家暴、以簡訊恐嚇、妨害名譽、把兩人交往時的私人照片上傳IG等社交網站上違反個資法、偽造學歷以及在自己名片上印製「律師」頭銜違反律師法。

檢方認為，楊女開記者會時間點，龔尚未登記成為候選人，因此並不構成選罷法意圖使人不當選。告訴乃論之罪部分，因雙方和解、撤告獲不起訴，至於非告訴乃論之罪部分，則因罪證不足，兩人均獲不起訴。

至於龔被控偽造學歷部分，北檢去年已起訴，併辦北院審理。違反律師法部分，檢方認為，名片頭銜不能代表他曾違法從事律師事務，也查無以律師名義收取費用，罪證不足，另將他不起訴。

此外，龔還爆出一名女子提告指控他涉嫌趁她戴眼罩睡覺時求歡，還偷拍性愛影片，涉妨害秘密罪。北檢傳喚龔說明，他堅稱是在對方同意之下拍攝。由於此罪屬告訴乃論之罪，女方已撤告，去年9月12日給予不起訴處分。

龔被控2016年間在選舉公報上，自稱是國立台北教育大學法律教育學系，但有人檢舉該校並無此系。台北市選委會向台北教育大學查證，證明該校並無「法律教育學系」且校友裡也沒有龔偉綸。因此將他移送送辦。北檢調查後，認定龔偽造正本的畢業證書，去年依偽造文書罪起訴。