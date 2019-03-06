不滿華航沒遵守「禁搭便車條款」 空服員工會提告敗訴

2019-03-06 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會3年前發動罷工，最終工會和華航達成7項協議，其中包括將外站津貼提高至每小時5美元，且非工會會員不得享有，即為「禁搭便車」條款，但華航事後也提高非會員的外站津貼，引起工會不滿，向法院提民事訴訟。台北地方法院今天駁回工會的請求，判工會敗訴。

工會理事朱良駿今天到庭聽判，得知判決結果，他表示「絕對會上訴到底」。他說，在台灣勞資雙方本來就不對等，資方擁有龐大的資源，而勞方唯一的武器就是罷工，但罷工後的協商會議由勞動部長主持，華航又不遵守最後達成的共識，「法院也站在資方那邊，非常遺憾」，而以工會的立場，絕對會上訴到底。

華航空服員2016年6年發動大規模罷工，工會提出報到地點、外站津貼、年度休假、拒簽責任制條款、國定假日出勤工資、實施考績雙向互評制、會務假等七項訴求。

勞資雙方經過5個小時協商，達成7項共識，其中最關鍵的「外站津貼」，為了時程和錢的問題，雙方一度僵持不下。最後，雙方同意分階段實施，今年同年7月1日先給4元美金，隔年五一勞動節調成5元美金，但僅限桃園市空服員工會會員適用，禁止「搭便車」。