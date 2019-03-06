挺同提告撤反同兩公投敗訴 祁家威：勿再執迷不悟

2019-03-06 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中選會初審通過由下一代幸福聯盟提出的反同婚三項公投案，引起挺同團體強烈不滿。台灣伴侶權益推動聯盟提告請求撤銷中選會公投案的審議結論。台北高等行政法院針對婚姻定義（民法限定一男一女）及同婚用專法（民法排除同志）兩案，今上午9點30分宣判，兩案均駁回，可上訴。

祁家威到庭聽宣判，他受訪表示，對於判決結果不算太意料之外，因為通常這種行政訴訟，法官都就法論法，比較不會去衡情論理。大家都知道基本人權不應該用公投來處理，但既然中選會顢頇無能地造成這樣的公投，所以接下來要看在立法院如何去努力爭取行政院版本的專法通過。

他說，其實始作俑者就一群「自認是純異性戀的動物」，「自己不幸福也不希望別人幸福」的心態，做出來的行動。如果他們認為自己幸福，不讓別人幸福，更是缺德到家。那些鑽到牛角尖、死心眼的「自認是純異性戀的動物」，希望他們不要再執迷不悟繼續胡鬧下去。

中選會去年4月17日初審通過三項反同公投提案，包括由幸福盟公投行動總召游信義提案的「民法婚姻章限制一男一女結合（婚姻定義）」、幸福盟理事長曾獻瑩提案的「以民法婚姻規定以外形式保障同志（專法案）」、《性別平等教育法》不應教國中及小學生同性戀課程。

三案公投結果都是同意票超過門檻。除立法層面開始動作，另一個戰場是司法，婚姻平權支持者認為，提案主文已經違反釋字第748號解釋，由伴侶盟義務律師團代理釋字748聲請人祁家威等人，提告要求撤銷中選會審議結論，今宣判的是婚姻定義（民法限定一男一女）及同婚用專法（民法排除同志）。

兩案在開庭時，中選會認為公投審議結論並非行政處分，無法撤銷，且原告並非該案提案人，不具有法律上利害關係及主觀公權利，沒資格提告，另公投屬國民意見表達也不會造成權利受損。