拖板車司機酒駕還倒車輾警 警轟4槍他躲地溝拒捕

2019-03-06 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市交通大隊第二中隊昨天下午2時許，巡經潭子區環中東路、潭興路時，發現拖板車司機王姓男子違規紅燈迴轉，警員劉炳車騎車攔查，未料王先假裝停車後，馬上倒車意圖輾壓劉，幸好劉即時閃避，並馬上開槍射擊拖板車輪胎4發，但王繼續逃逸，幸好有熱心市民協助，王在棄車逃逸後，在一處田地水溝內被制伏，經查王的酒精濃度為0.37毫克，全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警局交通大隊表示，第二中隊警員劉炳東、莊棟樑昨天下午2時許，行應潭子區環中東路、潭興路165巷路口時，發現駕駛人王姓男子(56歲)駕駛拖板車違規紅燈迴轉，劉旋即駕駛警用機車驅前攔查，但王假意停止，並刻意擦撞劉，導致劉跌倒受傷後，王即往潭子區仁愛路一段111巷加速逃逸，沿途蛇行狂飆。

警方指出，王完全無視路上行駛之車輛、機車及自行車安危，甚有機車騎士險遭該車撞擊，險象環生，途中還故意緊急剎車再瞬間倒車猛撞尾隨員警，人車險遭輾壓，造成警員劉炳東右腳膝蓋受傷及警用機車毀損，幸劉即時反應拔槍射擊該車左後輪胎4發制止，但王持續逃逸，當時剛好有一名熱心的賴姓市民，協助載警方尾隨，王後來棄車逃逸，躲在仁愛路一處田地的水溝內，隨即被警方逮捕。