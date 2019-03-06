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婚姻平權延長賽 祁家威提告撤反同兩公投敗訴

2019-03-06 09:50聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中選會初審通過由下一代幸福聯盟等團體提出的反同婚三項公投案，引起挺同團體強烈不滿。台灣伴侶權益推動聯盟提告請求撤銷中選會公投案的審議結論。台北高等行政法院針對婚姻定義（民法限定一男一女）及同婚用專法（民法排除同志）兩案，今上午9點30分宣判，兩案均駁回，可上訴。

祁家威到庭聽宣判，他簡短表示：「不意外。」他也呼籲「自認純異性戀的動物」不要執迷不悟，讓想得到幸福的人可以獲得幸福。

律師潘天慶則說，目前不曉得判決理由，猜測最有可能是因程序問題被駁回。

中選會去年4月17日初審通過三項反同公投提案，包括由幸福盟公投行動總召游信義提案的「民法婚姻章限制一男一女結合（婚姻定義）」、幸福盟理事長曾獻瑩提案的「以民法婚姻規定以外形式保障同志（專法案）」、《性別平等教育法》不應教國中及小學生同性戀課程。

三案公投結果都是同意票超過門檻。立法層面，依《公民投票法》規定，行政院應於中選會公告公投結果隔天起算3個月內，研擬相關法律並送交立法院審議；而同婚專法公投案是去年11月30日經中選會公告，因此送交審議期限應往後加3個月，就是3月1日。

司法院大法官會議於2017年5月24日作出釋字第748號，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。意即必須在今年5月24日前通過法律保障同婚，若未在期限內完成，同性二人即可直接適用《民法》向戶政機關辦理結婚登記。

因此，法務部必須在期限內提出符合兩案公投結果及釋字748解釋意旨的草案。行政院於2月21日提出《司法院釋字第748號解釋施行法》，定義同性婚姻關係，草案昨在民進黨立委支持下逕付二讀。

另一個戰場是司法，婚姻平權支持者認為，提案主文已經違反釋字第748號解釋，由伴侶盟義務律師團代理釋字748聲請人祁家威等人，提告要求撤銷中選會審議結論，今宣判的是婚姻定義（民法限定一男一女）及同婚用專法（民法排除同志）。

兩案在開庭時，中選會認為公投審議結論並非行政處分，無法撤銷，且原告並非該案提案人，不具有法律上利害關係及主觀公權利，沒資格提告，另公投屬國民意見表達也不會造成權利受損。

伴侶盟律師團則主張，主觀公權利有分給付權與防禦權，國家權力不可加以干預、侵害。中選會允許該公投提案，就是允許原告的婚姻自由被以限制方式去侵害，因此原告的主觀公權利受到侵害。

釋字748聲請人祁家威。記者賴佩璇/攝影。
釋字748聲請人祁家威。記者賴佩璇/攝影。
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公投婚姻平權中選會

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