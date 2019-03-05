假冒檢察官行騙36萬 油漆工被判2年2月

2019-03-05 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市曹姓男子去年3月間在網路聊天室結識李姓女子，得知對方正在打離婚官司，佯稱是檢察官且傳送偽造公文書取信對方，再以家人過世亟需用錢及需向法院支付擔保金為由，總計詐騙36萬多元，直至李女察覺其LINE及匯款帳戶名稱不符，經查他是名油漆工且累犯，台南地院認他冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處2年2月徒刑。

檢警調查，曹高中肄業，是名油漆工，有多次詐欺前科，經台中地院判處1年4月確定，並於前年9月間縮刑期滿，執行完畢。他偽造相關公文書，自稱南加州大學職能治療文學碩士、台中地檢署檢察官、司革會中區評鑑督導且獲聘台灣大學進修推廣部法律博士班。

他佯稱是台中地檢署「劉」姓檢察官，可協助李女解決離婚訴訟的法律問題，經LINE陸續傳送偽造文書及證件取信對方。隨後，他佯稱母親過世需借喪葬費，以及打離婚官司聲請假扣押，需向法院辦理擔保金提存等理由，陸續以面交及匯款方式，總計詐騙36萬多元。

事後，李女發覺曹在LINE帳戶上的名稱，與其提供匯款帳號的戶名不符，並上網查證，發現自己被騙而報警處理，經警方找上門，當場查扣行動電話、金融機構存摺及現金等相關證物。警方依詐欺罪嫌將曹送辦，經檢方提起公訴。