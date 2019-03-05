質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新

2019-03-05 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



雲林菜農林佳新近日多次上政論節目，以及在個人臉書上質疑農委會公糧標售過程有疑慮，農委會認為要維護機關名譽，因此，今天農糧署副署長莊老達代表農糧署對林佳新按鈴提告。林佳新表示，他深感「痛心與憤怒」，他公開質疑農糧署的皆有所本，農糧署既然提告，他絕不退怯。

林佳新在節目上多次質疑去年的公糧標售，特別是其中有標案，以4.1折的優惠價格，將一批公糧標給一家做石化耗材的公司，而這批白米又轉手賣給中國的中糧集團，質疑農糧署賤價把公糧賣到中國去；公糧標售過程遭到外界質疑，引起農委會不滿。

農委會農糧署認為林佳新銷散播謠言及不實訊息，恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，農糧署依法提出告訴。

農糧署提到，收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於102年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標；相關公糧標售程序，均按規定辦理，並無立委施壓。

稍早林佳新也發出聲明三點回擊農糧署，他說，公糧弊端由來已久，這次公糧賤賣貿易商外銷，因此他質疑：

一、為何去年共八次公糧標售案中，第六、第七標會突然出現破天荒的41%折扣？

二、為何一家原先經營石化、瀝青業務的貿易商，突然能標得六萬公噸的公糧，外銷出口中國大陸？

三、詭異的第六、第七標，是否有南部重量級立委施壓、斡旋、穿梭其中？