質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新
雲林菜農林佳新近日多次上政論節目，以及在個人臉書上質疑農委會公糧標售過程有疑慮，農委會認為要維護機關名譽，因此，今天農糧署副署長莊老達代表農糧署對林佳新按鈴提告。林佳新表示，他深感「痛心與憤怒」，他公開質疑農糧署的皆有所本，農糧署既然提告，他絕不退怯。
林佳新在節目上多次質疑去年的公糧標售，特別是其中有標案，以4.1折的優惠價格，將一批公糧標給一家做石化耗材的公司，而這批白米又轉手賣給中國的中糧集團，質疑農糧署賤價把公糧賣到中國去；公糧標售過程遭到外界質疑，引起農委會不滿。
農委會農糧署認為林佳新銷散播謠言及不實訊息，恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，農糧署依法提出告訴。
農糧署提到，收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於102年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標；相關公糧標售程序，均按規定辦理，並無立委施壓。
稍早林佳新也發出聲明三點回擊農糧署，他說，公糧弊端由來已久，這次公糧賤賣貿易商外銷，因此他質疑：
一、為何去年共八次公糧標售案中，第六、第七標會突然出現破天荒的41%折扣？
二、為何一家原先經營石化、瀝青業務的貿易商，突然能標得六萬公噸的公糧，外銷出口中國大陸？
三、詭異的第六、第七標，是否有南部重量級立委施壓、斡旋、穿梭其中？
林佳新說，農糧署對上述質疑，全數避而不答，官員甚至稱這是貿易商所為，農委會無權干涉，明顯違反糧食管理法第七條規定；農政單位不去回答問題，處理問題，卻解決提出問題的人，面對基層農民對於施政與政策的質疑，不思澄清說明，反以官署身份的大鯨魚，動用納稅人資源對付小蝦米。
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