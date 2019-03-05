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質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新

2019-03-05 19:02聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

雲林菜農林佳新近日多次上政論節目，以及在個人臉書上質疑農委會公糧標售過程有疑慮，農委會認為要維護機關名譽，因此，今天農糧署副署長莊老達代表農糧署對林佳新按鈴提告。林佳新表示，他深感「痛心與憤怒」，他公開質疑農糧署的皆有所本，農糧署既然提告，他絕不退怯。

林佳新在節目上多次質疑去年的公糧標售，特別是其中有標案，以4.1折的優惠價格，將一批公糧標給一家做石化耗材的公司，而這批白米又轉手賣給中國的中糧集團，質疑農糧署賤價把公糧賣到中國去；公糧標售過程遭到外界質疑，引起農委會不滿。

農委會農糧署認為林佳新銷散播謠言及不實訊息，恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，農糧署依法提出告訴。

農糧署提到，收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於102年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標；相關公糧標售程序，均按規定辦理，並無立委施壓。　　

稍早林佳新也發出聲明三點回擊農糧署，他說，公糧弊端由來已久，這次公糧賤賣貿易商外銷，因此他質疑：

一、為何去年共八次公糧標售案中，第六、第七標會突然出現破天荒的41%折扣？

二、為何一家原先經營石化、瀝青業務的貿易商，突然能標得六萬公噸的公糧，外銷出口中國大陸？

三、詭異的第六、第七標，是否有南部重量級立委施壓、斡旋、穿梭其中？

林佳新說，農糧署對上述質疑，全數避而不答，官員甚至稱這是貿易商所為，農委會無權干涉，明顯違反糧食管理法第七條規定；農政單位不去回答問題，處理問題，卻解決提出問題的人，面對基層農民對於施政與政策的質疑，不思澄清說明，反以官署身份的大鯨魚，動用納稅人資源對付小蝦米。

雲林菜農林佳新質疑公糧賤價賣中國，遭到農糧署提告，他提出三點反擊，但農委會全數避...
雲林菜農林佳新質疑公糧賤價賣中國，遭到農糧署提告，他提出三點反擊，但農委會全數避而不答；官員稱這是貿易商所為，農委會無權干涉，林佳新認為這明顯違反糧食管理法第七條規定。圖/林佳新提供
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公糧標售爭議多，雲林菜農林佳新多次在政論節目上，以及個人粉專上質疑，如今演變成農...
公糧標售爭議多，雲林菜農林佳新多次在政論節目上，以及個人粉專上質疑，如今演變成農委會告農民。圖為農糧署副署長莊老達今天到台北地檢署代表農糧署對林佳新提告。圖/農糧署提供
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農糧署農委會農民

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