甜點、土地什麼都賣 執行署1日進帳5千多萬

2019-03-05 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



行政執行署所屬各分署今日聯合拍賣日，琳瑯滿目的拍賣物件，民眾反應熱烈，參與競標踴躍，本次不動產、動產合計拍定金額高達5673萬9977元。

行政執行署指出，本次拍賣不動產，主要有新北分署拍定新北市板橋區土地及未辦保存登記建物，拍定金額310萬餘元；桃園分署拍定桃園市桃園區中埔段2筆土地，拍定金額2510萬餘元；新竹分署拍定湖口鄉9成新2樓半農舍等土地及建物，拍定金額1216萬餘元；台中分署拍定后里區數筆土地，拍定金額為790萬餘元；彰化分署拍定彰化縣秀水鄉等土地，拍定金額為392萬餘元，不動產拍定金額總計5514萬3745元。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計159萬6223元，最吸睛的是新北分署變賣百貨公司專櫃知名蛋糕業者「恬品軒」之長條切片蛋糕、靜岡抹茶捲、法式馬卡龍等甜點，以7折的價格，吸引大批民眾搶購，不到1個小時賣完，變賣價金5萬餘元。

行政執行署說，拍賣動產還包含台北分署拍賣蕭邦錶、百達翡麗錶、海瑞溫斯頓錶等5件、MAMUZ等品牌手提包、玉飾、Ray-Ban太陽眼鏡、金龍牡丹高粱酒、BURBERRY等名牌香水等物品，拍賣價金為88萬餘元；桃園分署拍定車輛、觀音木雕、玉戒指等物品，拍賣價金28萬餘元；台中分署拍賣車輛以及K金戒指、手鍊、玉墜等飾品，拍賣價金19萬餘元。