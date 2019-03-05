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6歲女童無端脫洋娃娃衣服 背後藏悲慘遭遇

2019-03-05 18:41聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名叔父明知親姪女只有6歲，卻罔顧人倫，不顧姪女大聲呼救和掙脫，2度性侵得逞...
新北一名叔父明知親姪女只有6歲，卻罔顧人倫，不顧姪女大聲呼救和掙脫，2度性侵得逞，犯後又矢口否認罪刑，反指對方刻意誣陷，今被新北地院認定惡性非輕，被依2次強制性交罪判刑7年10月。全案可上訴（設計畫面與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
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新北一名叔父明知親姪女只有6歲，卻罔顧人倫，不顧姪女大聲呼救和掙脫，2度性侵得逞，犯後又矢口否認罪刑，反指對方刻意誣陷，今被新北地院認定惡性非輕，被依2次強制性交罪判刑7年10月。全案可上訴。

判決指出，叔父明知姪女只有6歲，仍在2017年4月和6月二個時間，不顧姪女言語制止和呼救抵抗，在住家房間內用手指插入對方下體，不但害對方下體受傷流血，事後精神狀況也變得不穩定；案發後，女童變得比較容易焦慮，注意力不集中，且有脫洋娃娃的衣服、作惡夢等情形，其母察覺異狀，追問後才揭發狼叔惡行。

審理時，叔父矢口否認犯行，辯稱姪女周末會到奶奶家玩，通常都在客廳玩耍居多，只有晚上睡覺才跟他同房，強調自己並沒有摸胸、指侵等行為。但是，姪女表示有時候奶奶出門會害怕，所以會去叔叔房間玩，並指叔叔撫摸讓她覺得不舒服，曾為此呼救。

法院調查，女童從檢方偵訊到法院審理，供詞大致一致，認為若非身歷其境，難以杜撰其情節，因此採信其說法。此外，醫院驗傷報告也證實女童下體也有紅腫、擦傷等情，經心理醫師診斷後，有創傷後壓力症等情況，且叔父測謊測謊未過，最後未採信叔父說法。

法院認為，叔父明知姪女年幼，竟為滿足自己淫慾，不顧姪女心理人格發展的健全性，犯後又飾詞狡辯，因此依2次強制性交罪各判7年4月，合併應執行7年10月。

測謊新北衣服

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