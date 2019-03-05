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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

玉山銀行50萬元搶案 新北檢聲押搶匪

2019-03-05 17:37聯合報 記者陳俊智╱即時報導

葉姓男子疑因投資失利，積欠地下錢莊百萬債務，昨天持玩具槍行搶玉山銀行板新分行，搜刮50萬元逃逸。警方根據監視器畫面鎖定特定對象，短短4小時即偵破搶案，今天依強盜罪將他移送法辦，而新北地檢署複訊後，認為葉男涉犯重罪且有逃亡之虞，稍早也向法院聲請羈押。

葉姓男子疑因投資失利，積欠地下錢莊百萬債務，昨天持玩具槍行搶玉山銀行板新分行，搜...
葉姓男子疑因投資失利，積欠地下錢莊百萬債務，昨天持玩具槍行搶玉山銀行板新分行，搜刮50萬元逃逸。記者袁志豪／翻攝
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新北地下錢莊強盜

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