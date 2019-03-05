誣告法警動私刑 法官：難認定惡意捏造判無罪

2019-03-05 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹一名王姓嫌犯因竊案遭收押，他向法院控訴，新竹地檢署7名法警趁著在候詢室內，私下刑求毆打及恫嚇他。對此，經過檢方調查發現，王男所言為虛構，依誣告罪嫌起訴。不過，法官認為，檢方未就此事件開庭，且證據也難以認定王男是出於惡意虛捏事實陷入於罪，因此，判王男無罪。

王男2年前6月時，他因涉嫌竊盜案件解送地檢署，他先是在候詢室大鬧後，被依恐嚇及妨礙公務遭法院判10個月確定。

王男不滿控訴7名法警動用私刑打他，犯重傷害罪嫌，其中，一名潘姓法警還對他比中指羞辱他，犯公然侮辱罪嫌。經調查，王男指控情事為虛構，反而遭新竹檢方依誣告罪嫌起訴王男。

王男否認誣告，但經過法官調閱監視器畫面發現，王男要借筆、甚至要求法警叫檢察官出面時遭拒出髒口並用言語辱罵，還動手拍打、腳踹候詢室玻璃門，經勸說不停手，法警才合力壓制，上手銙抬到保護室，法警沒有公然辱罵、毆打或恐嚇王男的言語或行為。

法官認為，王男涉誣告罪嫌，但是檢方卻未再次提解王男開庭，就王男是否確有「要求有刑事偵查權限之機關公務員偵查犯罪，使人受刑事處分之真義」的重大疑義，給予澄清的機會。