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連環車禍司機遭究責吊照 法官釐清原由撤銷處分

2019-03-05 15:46聯合報 記者邵心杰╱即時報導

康姓男子去年4月1日駕駛貨運曳引車，行經國道1號北向218.3公里處，與2轎車及1大貨車發生連環車禍，其中轎車內1名乘客傷重送醫不治，國道警察依業務過失致死罪嫌送辦，檢方釐清肇責不在他不起訴，台中區監理所仍裁處吊銷駕照、3年不得考領駕照，康不服提行政訴訟，台南地院認他無肇責判康勝訴，撤銷原處分。

判決指出，這起車禍發生於去年4月1日晚間10時35分，康駕駛營業貨運曳引車，行經國道1號北向218.3公里處，與陳姓男子所駕自用大貨車，及藍姓、林姓兩駕駛所駕駛兩台轎車發生連環碰撞事故，致藍車內1乘客腹盆腔內出血、血胸傷害，送醫後仍不治。

國道第3公路警察大隊員林分隊以違規肇事致人死亡違規事實製單舉發外，認康涉及業務過失致死罪嫌，將他移送法辦，案經彰化地檢署不起訴處分確定，然而，台中區監理所依道路交通管理處罰條例相關規定裁處康吊銷汽車駕駛執照，3年內不得重新考領駕駛執照。

康主張，若非車後自用大貨車的陳姓駕駛未保持行車安全間距及未注意車前狀況，絕不會不及煞車而追撞藍車，致車上乘客死亡。他提出行車事故鑑定委員會的鑑定意見書及彰檢不起訴處分佐證，不服監理所處分提起行政訴訟。

台中監理所指出，本案既經舉發早位分析研判結論後據以製單告發，原告確實有駕駛汽車因違反道路交通安全規則、高速公路及快速公路交通管制相關規定， 未依照標線指示行車任意變換車道而肇事致人死亡的事實，原處分應屬適法。

台南地院調查，鑑定結果陳駕駛自用大貨車，夜晚行駛高速公路未保持安全距離、未注意車前狀況，撞及同車道前行車並衍生連環車禍，為肇事原因；至於康超載及跨越槽化線行駛的違規事實與死者死亡結果，既不具相當因果關係，即與監理所引用道路交通管理處罰條例要件有所不符，撤銷原處分，可上訴。

康姓男子去年間駕駛貨運曳引車，與兩小一大車發生連環車禍，台中區監理所裁處吊銷駕照...
康姓男子去年間駕駛貨運曳引車，與兩小一大車發生連環車禍，台中區監理所裁處吊銷駕照、3年不得考領駕照，台南地院釐清他無肇責，撤銷原處分。圖／本報資料照
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國道車禍駕照

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