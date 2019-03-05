執行署拍賣奢侈品乏人問津 7折蛋糕卻被公務員搶光

2019-03-05 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



法務部行政執行署新北分署今天舉辦聯合拍賣會，上午開賣的34件進口奢侈精品乏人問津，只賣出1個名牌包，中午開賣的194份「恬品軒」蛋糕因為打7折，不到40分鐘全部賣光光，還大排長龍登記預購。

新北分署主任行政執行官王金豐說，上午拍賣新北地檢署刑事偵查案件扣押的諸多名牌手錶、項鍊、皮包等精品，起標價動輒10幾、20萬元，結果最後僅成交1個名牌包。

知名甜點業者「恬品軒（ROOM 4 DESSERT）」則因違反「性別工作平等法」，積欠292萬餘元罰款未繳，被要求自今年3月配合新北分署每個月舉辦1次的拍賣會，現場提供長條切片蛋糕、靜岡抹茶卷及法式馬卡龍，以官網定價7折販售，並以銷售所得抵繳欠款。

結果業者因為第1次參加拍賣，擔心萬一賣不完產品會壞，今天只準備194份，不料造成大搶購，一開賣就大排長龍，不到40分鐘全數售完，銷售金額2萬2640元，遠遠不足積欠的292萬餘元罰款。