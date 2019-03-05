被舊愛胞弟逼跪靈堂、還債？法官斷案駁回告訴

2019-03-05 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市張姓男子指控，數年前被陳男冒名誘騙至南榮路一帶，突然被一夥人包圍、作勢毆打，並強押他跪在前女友靈堂前，不僅逼迫他承認曾向前女友借錢，若有不從，「就要當場給你死，把你拖去山上埋」。張男苦訴被強迫簽下25萬5000元本票，向基隆地方法院提起民事訴訟，要求確認本票債權不存在。案經審理，法官認定張男控訴無據，予以駁回。

張男控訴，他被一群男子脅迫簽立6張、價值25萬5000元的本票，還被逼著典當汽車、簽借據，事後，張男自稱常接到無顯示電話號碼的陌生電話；甚至前年在某麵店從事水電工作時，還有一票人圍堵，稱若不簽本票就要當場打死他，還稱對方知道自己女兒就讀的大學，擔心女兒遭遇不測，心生恐懼之下簽立本票，還向老闆娘借6000元打發該夥男子。

然而，被告陳男辯稱，張男與胞姐是前男女朋友，胞姐數年前自殺，家人心痛之餘，得知死者生前與前男友之間有債務糾紛，但因不願再見到張男，才會由自己出面追討債務。陳男供稱，雙方曾在警局簽和解書，內容有針對25萬5000元債務的約定還款方式。