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被舊愛胞弟逼跪靈堂、還債？法官斷案駁回告訴

2019-03-05 13:09聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市張姓男子指控，數年前被陳男冒名誘騙至南榮路一帶，突然被一夥人包圍、作勢毆打，並強押他跪在前女友靈堂前，不僅逼迫他承認曾向前女友借錢，若有不從，「就要當場給你死，把你拖去山上埋」。張男苦訴被強迫簽下25萬5000元本票，向基隆地方法院提起民事訴訟，要求確認本票債權不存在。案經審理，法官認定張男控訴無據，予以駁回。

張男控訴，他被一群男子脅迫簽立6張、價值25萬5000元的本票，還被逼著典當汽車、簽借據，事後，張男自稱常接到無顯示電話號碼的陌生電話；甚至前年在某麵店從事水電工作時，還有一票人圍堵，稱若不簽本票就要當場打死他，還稱對方知道自己女兒就讀的大學，擔心女兒遭遇不測，心生恐懼之下簽立本票，還向老闆娘借6000元打發該夥男子。

然而，被告陳男辯稱，張男與胞姐是前男女朋友，胞姐數年前自殺，家人心痛之餘，得知死者生前與前男友之間有債務糾紛，但因不願再見到張男，才會由自己出面追討債務。陳男供稱，雙方曾在警局簽和解書，內容有針對25萬5000元債務的約定還款方式。

經基隆地方法院審理，法官認為雙方是在警局簽的和解書，應該並非出自恐嚇脅迫，足見張男確實有積欠前女友債務一事，無理由主張本票債權不存在；再加上南榮路爆發群聚圍毆的地點並無監視畫面能佐證張男指控情節，張男供稱的麵店老闆娘也說，不記得曾發生討債情事。基隆地方法院駁回張男告訴，訴訟費用由張男負擔。

基隆市張姓男子指控，數年前被陳男冒名誘騙至南榮路一帶，突然被一夥人包圍、作勢毆打...
基隆市張姓男子指控，數年前被陳男冒名誘騙至南榮路一帶，突然被一夥人包圍、作勢毆打，並強押他跪在前女友靈堂前，被強迫簽下25萬5000元本票，向基隆地方法院提起民事訴訟。記者賴郁薇／攝影
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基隆債務民事訴訟

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