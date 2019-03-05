懷疑妻搞曖昧 男與情敵拚輸贏 引發高雄街頭暴力

2019-03-05 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市今天凌晨不平靜，接連發生三起街頭砍殺案件。今天凌晨12點10分捷運鳳山西站後方停車場發生打架鬥毆事件，一人遭刀砍傷、另一人遭鞭炮炸傷。警方調查，黃姓男子懷疑林姓男子用臉書私訊妻子，傳曖昧字句，黃不滿跟情敵林約要拚輸贏，雙方原本約在小港大坪頂，未料黃的人馬在鳳山西站聚集時，就遭林這方人馬突襲，造成黃這派人馬兩人受傷。

警方調查，黃姓男子（18歲）懷疑妻子和住在屏東的林姓男子（24歲）有曖昧關係，林透過臉書私訊傳曖昧字眼給妻子，黃發現後，約林談判拚輸贏。

警方調查，雙方原本約在小港大坪頂一帶，黃姓男子這方人馬還在捷運鳳山西站後方停車場聚集時，林這派人馬突然現身，黃這方人馬措手不及，現場一片混亂，林這方人馬持刀、棍械鬥砍傷黃這方人馬，林這方人馬隨即逃逸。

混亂中，黃這方人馬的陳姓男子身中數刀，背部、臀部、左小腿遭砍，陳逃到附近的中泰街後，打電話報案，警方獲報後，趕到現場，將現場9人全數帶回派出所釐清狀況。

警方調查，過程中有民眾聽到槍聲，警方發現，是另方人馬還帶鞭炮助勢，黃這方人馬有人脖子遭鞭炮炸傷。