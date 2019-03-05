打擊恐怖主義 警大、警政署和美國南密大簽署備忘錄

2019-03-05 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



中央警察大學、警政署以及美國南密西西比大學，今天在警大國際會議廳共同簽署「教育訓練備忘錄（MOU）」，未來將針對舉辦大型活動維安、反恐主義教育訓練等開辦課程，由三方交換經驗，以達強化國內大型運動賽事反恐、聚眾活動維安能力。

警大表示，備忘錄內容包括一系列恐怖主義、反恐怖主義教育訓練課程，有利於國內在執法、安全及情報等機構處理體育安全維護業務。

內政部政務次長陳宗彥致詞提到，美國南密西西比大學國家級運動安全中心對於大型活動群眾安全相關訓練及能力建構，在全世界享有盛名，也是各項大型比賽中，針對民眾安全做訓練的研究機構。

警政署長陳家欽說，簽署MOU後將召開專案會議，並安排美國南密西西比大學國家級運動安全中心主任Louis Marciani來台參訪國家級反恐訓練中心、高雄國家體育場，實地了解相關設施及師資課程；另Louis Marciani也將以「建構警察大型活動安全維護能力」為題做專題演講。