批馬英九收頂新魏家10億 最高法院判吳子嘉要道歉！

2019-03-05 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



媒體人吳子嘉6年前撰文稱前總統馬英九收受頂新魏家逾十億政治獻金，馬認為名譽受侵害，提告求償300萬並登報道歉，一審判吳應賠償180萬元，並在四大報登報道歉，二審則改判賠償180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。案件上訴，最高法院判吳應在3家電子報道歉確定，但賠償部分，因二審未交代理由，故發回更審。

最高法院指出，吳子嘉確實侵害馬英九的名譽，而一審認為吳是「故意」侵害馬的名譽，二審則認為吳是「重大過失」，程度上有所差別，卻仍判決賠償180萬元，原判決未說明詳細理由，發回更審。另道歉部分，因一、二審判決已有不同，最高法院也認同原判決，因此駁回上訴。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，內容提到『馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期...魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已經侵害他的名譽權，且吳無法說明在報導之前有何合理依據，或是否已盡查證義務，故要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

一審認為，從檢方簽結的資料來看，馬英九沒有具體犯罪事證，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未經查證就發表言論，確實導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在四大報登報道歉。