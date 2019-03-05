鈕承澤性侵案出庭：留在台灣為清白奮鬥

2019-03-05 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



導演鈕承澤被控性侵女助理案，台北地院今天開庭審理是否就鈕承澤的限制出境強制處分解禁，鈕開庭後表示，他對造成社會驚擾及別人的痛苦、不適，「感到非常抱歉」，該負責任的部分自己會負責，但強調絕對沒有威脅、強迫他人的意圖。

根據鈕承澤的最新說法，他並沒有認為自己涉犯檢察官所指控的強制性交罪，至於外界關心他所執導的電影「跑馬」有無復拍計畫，鈕承澤說，目前沒有復拍計畫，「計畫暫停了。」

鈕承澤的委任律師鄭深元說，鈕承澤偵查中被限制出境到本月13日為止，法官會在此之前作出是否解禁的裁定；鄭說，鈕承澤不會到日本、美國再去拍戲，「他決定留在台灣為自己的清白奮鬥！」

鈕承澤今天騎乘折疊式腳踏車出庭，法官庭審約40分鐘結束，鈕開完庭後表示，今天開庭的內容不方便對外說明，但他尊重司法最後的裁決，事發至今，「我的態度沒有改變」，會對事情負起責任、絕不逃避，相信司法最後會作出公正的裁決。

鈕承澤說，很多人可能對「跑馬」電影的續拍有所期待，但他目前正經過人生最重要的一個過程，並沒有能力「被期待」當導演；他知道這樣會對其他參與的人不公平；他還說，復拍計畫暫停之後，現在常常跑步、打坐，真實面對恐懼與寂寞，並常送祝福給自己。