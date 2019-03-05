外籍狼師猥褻6歲女童 挨告竟反指對方下藥

2019-03-05 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名外籍英語家教老師喬治（英文名：George），去年2月利用上課機會，假借玩遊戲輸贏懲罰名義，命令年僅6歲的女童抓握搓揉其陰莖，幫他打手槍，挨告後還強調自己來台工作18年，不可能幹這種事，反指對方故意栽贓，但說法未被採信，今天被新北地院依強制猥褻罪判處4年徒刑，刑滿或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

判決指出，喬治去年2月到女童家幫忙補習，以玩遊戲輸牌要懲罰為由，先以棉被遮掩自己大腿處，再命女童用手抓握搓揉其陰莖。女童縮手表示不願意，但喬治仍強拉其手觸摸，直到下課，她將此事告知母親，才使全案曝光。

審理時，喬治矢口否認猥褻犯行，辯稱當天是女童自己用食指觸碰他的胯下，當下有出言制止，要求她不要這樣做。此外，當天女童的母親有在茶裡面放藥物，導致他不記得當天發生的事情，只記得當天特別放鬆，事後女童也有問母親到底怎麼了，當天的茶水一定有問題。

喬治表示自己不清楚女童家的財務狀況問題，但是女童母親曾要求第一次上課免費，也曾要求他把家教費給退回去。他強調自己在台灣18年，不可能做出這種事情，強調這樣會毀了他的家庭，要求女童、女童母親和他一起測謊。

雖然喬治否認，但女童證稱他曾命她抓握其陰莖，並要求她把陰莖「捏大」，後來還要求她用舔的，但因為覺得噁心就拒絕了；女童的哥哥也說，原本妹妹上完課就要換他上，但因為妹妹比原本下課時間還慢出來，所以有將門打開一點偷看，有看到喬治用毯子蓋住下半身，這是第一次看到喬治拿毯子蓋下半身的情況。

法院調查女童偵訊和審理時的供述一致，與喬治也無任何恩怨，認為其證詞可信度高。此外，女童的母親也證稱喬治每次上課都會自備裝備，包括拖鞋和剪刀等等，除非當天沒帶水，才會跟她要水，「喬治很謹慎，不喝飲料」，最後未採信喬治的說法。