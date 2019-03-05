最大越南客脫團案 雄檢起訴4人通緝27人

2019-03-05 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



去年底越南旅客涉藉「觀宏專案」入台卻有152人集體脫逃，高雄地檢署查出，人蛇集團涉招募經濟不佳者「假旅遊真工作」，向每人收取1000至3000元不等美金後，隨即合法申請組團來台並協助脫逃；全案今依違反人口販運防制法、偽造文書等罪嫌，起訴旅行社業者梅女及蕭姓丈夫、阮姓、鄭姓男子。

涉脫逃越南團客去年12月分4團入台，雄檢發現皆由不同旅行社業者協助代辦，目前偵結其中2團，至於28名脫團越南旅客也涉犯偽造文書罪，檢方考量因經濟狀況不佳才被不法集團以打工為名蠱惑來台，依職權不起訴；受雇載送脫團客藏匿的司機等3人也不起訴。檢方另發布通緝27人。

檢方起訴指出，越南河內市旅行社業務梅女（31歲）與公司經理、員工等人共同招募經濟不佳人士，收取每人1000至3000元美金簽證費用，依我國「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範（觀宏專案）」申請來台，20人獲核發簽證，1人去年12月15日自行來台，其餘19人於21日自小港機場入境，隨即脫逃；梅女及蕭姓丈夫將2人藏匿在家、安排1人到桃園工作。

越南河內市另家旅行社業務阮姓男子也以類似手法，向每人收取1000至2500美金，12月23日率33名越南客從桃園機場入境，當晚入住三民區及鹽埕區飯店後，阮姓男子、鄭姓華僑隨即自行開車或雇司機載送至雲林、桃園藏匿。

阮及鄭姓男子也以要清償簽證費用，扣押越籍女子護照並強迫到桃園中壢區某飯店從事性交易。