鈕承澤一派輕鬆 被控性侵騎小折赴北院出庭

2019-03-05 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



導演鈕承澤被控性侵劇組女工作人員，上月1日被檢察依強制性交罪嫌起訴，檢方偵查中，對鈕承澤作限制出境、150萬元交的強制處分，限境期限將屆，台北地院今天召開調查庭，審理限境處分是否解禁或繼續限制出境。

鈕承澤今天出庭態度輕鬆，騎折疊式腳踏車到法院開庭答辯，車騎到法院後，由助理代為保管，面對採訪簡單回應「大家辛苦了」，由2名律陪同進入法院，由於他執導、未殺青的「跑馬」電影有出國取景的必要，預計鈕會以此為理由向法官聲請解除限制出境處分。

檢方指控，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同被害女子到場。

11月24日凌晨，劇組人員表明欲離開鈕承澤住處，被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留，打算伺機離去。

鈕在劇組人員離去後，旋即將被害女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入被害女子下體，因被害女子堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤才讓被害女子穿回衣物離開，被害女子事發後隨即打電話向同居室友求助，室友帶被害女子前往醫院驗傷採證並報警。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新的撕裂傷，且被害女子四肢有因抵抗、遭強壓出現的瘀傷，與被害女子指述相符，認定鈕涉嫌重大，將他起訴。