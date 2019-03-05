姦殺女模凶手假借約外拍 盜刷女子信用卡還不認帳

2019-03-05 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子程宇前年姦殺女模棄屍南港廢棄商場，一審被判無期徒刑；他另被控約吳姓女子外拍、唱歌，卻偷走信用卡盜刷9次，一審判無罪。高院今天開庭，程宇仍否認犯行，而吳女到庭作證指出，「事實就是你有盜刷我的卡」，問再多問題都沒有意義。法官諭知3月19日上午11點宣判。

程宇（26歲）被控2016年11月28日佯稱提供外拍工作，約吳女和吳的女性友人外出，之後假裝攝影師迷路無法順利開拍，改請吳女二人到好樂迪KTV歡唱作為補償，再趁兩人上廁所時，偷走吳女多張信用卡盜刷，其中一筆為到新光三越盜刷3萬3000餘元，檢方依偽造文書等罪起訴。

程宇在台北地院審理時辯稱，他和吳女之間有曖昧，吳女得知他經濟狀況不好，才將信用卡交給他刷，之後他再還吳女錢。他事後和吳女、吳的朋友共同吃飯，得知吳女早已結婚，他向吳女求證後，兩人因此不歡而散，之後吳女因此不想讓他使用信用卡，才將信用卡掛失，他之後想還信用卡但也聯絡不到吳女。

一審認為，程宇除在新光三越盜刷高達3萬餘元之外，其餘消費均為千元，均是餐飲消費，和一般盜刷信用卡在短時間內大量購買高價物品狀況不同；另吳女偵查時曾說，她是收到消費簡訊才報案，但自程宇中間已盜刷多次，為何吳女沒有及時掛失止付？與一般人發現自己卡片遭盜刷，立即掛失情形不同，且吳女指出曾和警方一同調閱KTV監視器畫面，但警方卻說沒有，認為吳女說詞有瑕疵，且吳女一審傳喚作證未到，認為程宇罪證不足，判無罪。

檢察官不服上訴，高院今天開庭，傳喚吳女到庭作證，而程宇沒有委任律師，由他自己詰問吳女。吳女指出，當天她和女性友人、程宇約好外拍，但攝影師臨時不能來，程宇便邀請她們一起到KTV唱歌作為補償，中間她曾經和女性友人一起去上廁所，「你（指程宇）絕對有時間拿我們的卡和財物」，監視器也有拍到程宇盜刷信用卡的身影。

被檢察官問及是否和程宇有男女朋友關係，吳女表示，「當然不可能啊，我根本不認識他，當天是我們第一次見面」，且被問這個問題她很不舒服，要求下次不要再傳她作證。