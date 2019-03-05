雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文經常協助地方弱勢居民，日前獲警政署好人好事表揚，她工作認真，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務，斗六市民代表許百芳慰問時讚她人美心更美，派出所長何圳生說，賴薏文雖然年輕，但執勤時毫無畏懼，對居民又很有親和力，常有年長居民來派出所打聽「有男朋友嗎？」

賴薏文今年24歲，在警界服務才剛滿3年，一年前從桃園調回雲林服務，她平日深入轄區居民生活，遇到需急難救助的民眾總是熱心提報救助，幫助他們即時得到援助，日前獲警政署表揚。

本月2日她支援同事許耀文盤查2名可疑的外籍移工，2人堅不回答身分，其中一名疑工因心虛拔腿就跑，她見狀立即追了上去，並將其壓制在地，雖然因此造成膝蓋受傷，還是忍痛完成任務，經查果為脫逃多年的逃逸外籍移工。

許百芳獲知她受傷，立即前往慰問，讚她人美心更美，不只有女警溫柔助人的一面，在第一線執勤時遇到犯罪案件也毫無畏懼地往前衝，維護社會治安，猶如神力女超人。賴薏文低調表示，這是她工作職責。

賴薏文從小就覺得警察可以維護社會正義，因此立志要當警察，她巡邏時偶爾會發現地方上的弱勢民眾，有時居民也會跟她通報，讓她想盡微薄之力協助，有次遇到一名單親媽媽獨自撫養4個孩子，連三餐都無法溫飽，只能吃掉已經餿掉的飯菜，讓她難過到當場掉淚，趕緊協助申請急難救助，有機會也會帶些物資去關懷。