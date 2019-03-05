親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文經常協助地方弱勢居民，日前獲警政署好人好事表揚，她工作認真，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務，斗六市民代表許百芳慰問時讚她人美心更美，派出所長何圳生說，賴薏文雖然年輕，但執勤時毫無畏懼，對居民又很有親和力，常有年長居民來派出所打聽「有男朋友嗎？」

賴薏文今年24歲，在警界服務才剛滿3年，一年前從桃園調回雲林服務，她平日深入轄區居民生活，遇到需急難救助的民眾總是熱心提報救助，幫助他們即時得到援助，日前獲警政署表揚。

本月2日她支援同事許耀文盤查2名可疑的外籍移工，2人堅不回答身分，其中一名疑工因心虛拔腿就跑，她見狀立即追了上去，並將其壓制在地，雖然因此造成膝蓋受傷，還是忍痛完成任務，經查果為脫逃多年的逃逸外籍移工。

許百芳獲知她受傷，立即前往慰問，讚她人美心更美，不只有女警溫柔助人的一面，在第一線執勤時遇到犯罪案件也毫無畏懼地往前衝，維護社會治安，猶如神力女超人。賴薏文低調表示，這是她工作職責。

賴薏文從小就覺得警察可以維護社會正義，因此立志要當警察，她巡邏時偶爾會發現地方上的弱勢民眾，有時居民也會跟她通報，讓她想盡微薄之力協助，有次遇到一名單親媽媽獨自撫養4個孩子，連三餐都無法溫飽，只能吃掉已經餿掉的飯菜，讓她難過到當場掉淚，趕緊協助申請急難救助，有機會也會帶些物資去關懷。

何圳生說，賴薏文不僅執勤認真，親和力十足，很多居民都很喜歡她，常有年長者到派出所打聽，問她有沒有男朋友，想帶回家當媳婦。

雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕...
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務。圖／賴薏文提供
分享
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文（左）日前獲警政署好人好事表揚，本月2日...
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文（左）日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務，派出所長何圳生（右）說，賴薏文雖然年輕，但執勤時毫無畏懼，對居民很有親和力。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕...
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務。圖／賴薏文提供
分享
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文（右一）日前獲警政署好人好事表揚，本月2...
雲林縣斗六警分局公正派出所年輕女警賴薏文（右一）日前獲警政署好人好事表揚，本月2日為追捕逃逸多年的外籍移工，造成膝蓋受傷，仍忍痛完成任務，斗六市民代表許百芳慰問時讚她人美心更美。記者陳雅玲／翻攝
分享

移工警察斗六

相關新聞

新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產

2019-03-05 11:53

騎腳踏車摔傷致生殖功能喪失 男提國賠判賠617萬元

2019-03-05 10:59

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

最大越南客脫團案 雄檢起訴4人通緝27人

2019-03-05 12:29

鈕承澤一派輕鬆 被控性侵騎小折赴北院出庭

2019-03-05 12:11

姦殺女模凶手假借約外拍 盜刷女子信用卡還不認帳

2019-03-05 12:07

鄰居亮傘他掏刀對陣 瘋狂刺死判5年2月刑

2019-03-05 11:50

無照駕駛闖紅燈撞死男大生 男子兩度闖禍被判2年

2019-03-05 11:44

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

躁症發作掐死貴賓狗 自殺女獲救但觸犯動保法

2019-03-05 11:25

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22

妻和小鮮肉十指緊扣放閃 他憋不住開扁

2019-03-05 11:21

新店廚餘桶棄嬰屍案 北檢積極蒐證尚未啟動司法互助

2019-03-05 10:31

女嬰屍棄廚餘桶 北檢今會同法醫解剖

2019-03-05 09:54

高雄海產店「冰的」爆互敺衝突 2人受傷送醫

2019-03-05 09:28

影／高雄奔竹山來回300公里 救回1隻獸夾斷掌狗

2019-03-05 09:11

中市地政局：黎明重劃案近完成 不太可能推翻

2019-03-05 00:06

黎明幼兒園前園長：根本詐騙集團 強迫就範

2019-03-05 00:02

黎明重劃案 楊文欣等14人被訴

2019-03-05 00:00

4度酒駕遭判刑 第5次酒駕害死女兒再判3年半

2019-03-04 18:44

網上販售壯陽藥「一飛沖天」 負責人依藥事法起訴

2019-03-04 15:51

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

黎明自辦市地重劃弊案起訴 林金連：詐騙集團，騙地主

2019-03-04 14:56

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

繳完罰金隔天又酒駕 他5度酒駕苦求輕判法官不准

2019-03-04 13:54

陳喬恩酒駕緩起訴拍反毒微電影 北檢6日首映

2019-03-04 13:52

黎明自辦重劃案再掀波 台中市地政局：尊重司法程序

2019-03-04 13:39

對抗重劃大鯨魚 幼兒園長自撞市長車、總統府自殘

2019-03-04 12:57

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

獨／台東婦人五度酒駕這次害死長女 法官判她3年6月刑

2019-03-04 12:10

開車壓斷2歲女童左腿 竟向家屬稱她自己跌倒

2019-03-04 12:03

黎明自辦市地重劃弊案不法61億 中檢起訴楊文欣等14人

2019-03-04 11:50

女婿買票讓岳父連任 法院判坪林里長陳進來當選無效

2019-03-04 11:44

上海商人坑殺台灣投資人 黃國昌質疑司法無可奈何

2019-03-04 10:57

法院與庶民的歧見 酒駕刑事政策何去何從？

2019-03-04 09:48

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話

2019-03-04 12:58

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

色翁性侵同居人女兒 恐嚇「不要太大聲你媽會聽到」

2019-03-04 17:35

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

黎明重劃案 楊文欣等14人被訴

2019-03-05 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top