新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產

2019-03-05 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新北新店女嬰棄屍廚餘桶案，檢警追查發現新加坡籍情侶爲嫌疑人，台北地檢署今早相驗簽分「相」字案、解剖女嬰遺體，釐清死因及死亡時間，以確認女嬰是產前或產後死亡，刑責是生母殺嬰、普通殺人、遺棄致死、遺棄屍體罪或其他。知名法醫高大成表示，從胸圍可初步判斷活胎與否。

高大成今受訪表示，就過去案例來看，一般丟棄孩子的母親，都會辯稱嬰兒出生後已死亡才丟棄，法醫要透過解剖，才能釐清有無說謊。

他分析，依照過往經驗，若非緊急案件，解剖報告約兩個月出爐，若是緊急案件，大約一周左右。嬰兒出生時若是活胎，因為已吸入空氣，胸圍大小通常會比頭圍還大，或是與頭圍一樣大，但如果是死胎的話，由於沒有呼吸，胸圍會比較小，從頭圍及胸圍外觀的大小，初步就可看得出來是活胎或死胎。

高大成指出，要確認嬰兒出生後活了多久時間，解剖嬰屍時會從食道至肛門綁起拉出來，再放到水中觀察，如果胃部跟十二指腸有空氣的話，表示胎兒出生後已吸入空氣，大約活了1個小時，如果空氣跑到直腸，則代表胎兒出生後大約活了12小時以上。