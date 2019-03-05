鄰居亮傘他掏刀對陣 瘋狂刺死判5年2月刑

2019-03-05 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



中年男子黃繼彤因曬衣、漏水修繕問題和陳姓鄰居齟齬，2017年時兩人再起爭端，黃拿折疊刀朝陳頭、頸、臉、肩、腹部揮擊，陳倒地不起，黃拉回折疊刀，但刀刃仍斷裂、留在陳頸部。陳送醫，翌日不治。台北地院依殺人罪判黃5年2月徒刑，黃上訴，高等法院今駁回，但仍可上訴。

黃繼彤與陳姓死者是台北市民生東路5段東海華夏集合社區的不同棟鄰居，曾因曬衣服聲響、漏水修繕等居家問題嫌隙。嗣於前年5月14日上午10點，黃繼彤5段241號前偶遇陳，他伸出右手肘頂撞陳的手肘，2人互毆、對罵。陳拿雨傘作勢要與黃繼續衝突，黃繼彤竟伸入褲子口袋、掏出與鑰匙併為1串、刀刃長約7公分的折疊刀，朝陳的頭、頸揮舞。

拿傘的陳完全不是對手，他無力抵抗，黃卻仍拿刀猛刺，造成陳部分鎖骨下靜、動脈血管損傷、高位頸部脊髓橫斷、部分頸動脈血管損傷而致命。15日下午3點，陳因脊髓高位橫斷，終因出血性休克、中樞神經休克死亡。

高等法院認為，黃繼彤右手握折疊刀，多次揮擊，且數度朝向陳的左臉、左頸、腹部等具有人體氣管、脊髓、主要動脈、重要器官的致命要害部位揮，那時他左手已控制住陳的雨傘，並數度抓握陳的身背，使陳難以逃脫，可見他出手攻擊方式、落刀位置均與單純要使對方受傷的情況不同，具殺人犯意甚明。

不過法官認為黃繼彤符合自首要件，依刑法規定可減刑。

一審認為，黃因一時情緒氣憤難耐，才對素有糾紛的陳姓鄰居下重手，讓陳血流如注，鄰居也驚駭不安，嚴重破壞社會秩序，但考量黃坦承犯行，沒有前科，又和死者家屬達成和解，其中陳的妻子、兒子都已領取賠償金，另外兩名女兒則是分期獲償，可見他有彌補之意。