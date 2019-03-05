無照駕駛闖紅燈撞死男大生 男子兩度闖禍被判2年

2019-03-05 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男大生去年1月間打工後駕機車下班，行經台南市中西區永福路與府前路口，與黃姓男子無照駕車闖紅燈，發生車禍，機車被撞到扭曲變形，陳重創當場沒了呼吸心跳，送醫後仍告不治，檢方依過失致死罪嫌將黃提起公訴，案經調解後，獲得死者家屬原諒，台南地院處黃有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，黃5年前在高雄市涉酒後駕車撞死1名老婦，不僅被吊扣駕照，還遭判刑2年，緩刑5年，才剛過5年的緩刑期，未料，去年1月9日晚間又涉及無照駕駛撞死陳姓男大生，引發關注。

台南地院調查，黃駕照已被主管機關吊銷，卻仍駕駛轎車上路，行經該路口，也未遵循號誌，貿然直行駛越路口，撞擊陳所騎乘的機車而肇事，顯有過失。案經送台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定及覆議委員會鑑定結果，也認同黃駕駛轎車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因。