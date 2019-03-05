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租約到期！北市又一名店無預警收攤 上班族哀嚎

新店廚餘桶棄嬰屍案 北檢積極蒐證尚未啟動司法互助

2019-03-05 10:31聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

新北新店女嬰棄屍廚餘桶案，檢警追查發現新加坡情侶爲嫌疑人，台北地檢署今早相驗簽分「相」字案、解剖女嬰遺體，釐清死因及死亡時間，以確認女嬰是產前或產後死亡。至於檢方是否與新加坡啟動司法互助？北檢指出，目前全案仍在蒐證中，尚未啟動。

北檢表示，由於解剖結果可能尚需送法醫研究所鑑定，檢方必須等到鑑定報告及相關證據蒐集完備後，再視案件偵查進度，研究是否向新加坡提出司法互助。目前尚未向新加坡啟動司法互助。

媒體詢問星國是否已向我方提出司法互助？北檢回應：「迄今尚未接獲。」

新加坡情侶新北

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