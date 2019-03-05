女嬰屍棄廚餘桶 北檢今會同法醫解剖

2019-03-05 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市新店區一家環保公司上月26日處理回收廚餘發現女嬰屍，警方懷疑是來台的新加坡籍情侶王姓男子和郭姓女子所為，女嬰遭棄當天兩人已回新加坡，家屬隔海否認；不過警方採集兩人投宿飯店房間內血跡，ＤＮＡ比對昨天出爐，確認與女嬰相符，今天上午九時許，台北地檢署檢察官會同法醫解剖女嬰。

王及郭女涉案嫌疑升高，若女嬰是活生生遭丟棄，將向星國請求司法互助，追究殺人刑責。

女嬰屍當時被發現時用黑色塑膠袋包住，丟在回收廚餘裡，無外傷，身形、五官完整，仍泛著紅潤，身上還連著約30公分臍帶及完整胎盤。

事發後警方連夜調閱監視器，發現王和郭女上月19日來台投宿台北市西門町一間飯店，王26日凌晨4時許曾獨自步行到昆明街，疑將包裹著女嬰的黑色垃圾袋丟進子車；當天下午五時許，兩人搭機飛回新加坡。

鑑識人員隨後在飯店房間浴室排水孔採集到血跡反應，DNA比對昨天確定與女嬰相符，檢警研判郭女子在浴室生產，再交由王丟棄；警方事後也調到郭女在台逛賣場疑似挺孕肚畫面。