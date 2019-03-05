影／高雄奔竹山來回300公里 救回2隻獸夾斷掌狗

2019-03-05 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



位在高雄的台灣動物緊急救援小組昨天接獲好心女子通報，在南投竹山延正路靠近高速公路旁的小路中，出現兩隻遭捕獸夾斷掌、白骨外露的流浪黑犬。台灣動物緊急救援小組獲報後，昨天早上從高雄出發，來回300公里，前後花費8小時，才將一隻捕獸夾斷掌狗救回高雄醫治，另一隻在救援過程中逃逸，持續搜救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊今天表示，獲救的犬隻遭捕獸夾切斷左前腳掌，白骨外露，傷口被捕獸夾扯爛，支離破碎；為避免感染擴大引發敗血症，今天進行截肢手術，「人類殘酷的傑作，害牠從此成為三腳狗」。

位在高雄的台灣動物緊急救援小組昨天接獲南投好心女子通報，在南投竹山延正路靠近高速公路旁的小路中，同一地點最近一週連續有兩隻流浪犬遭捕獸夾斷掌，且傷勢嚴重，白骨外露；台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成昨天上午帶領救援志工由高雄出發，趕赴南投竹山展開營救任務。

倪兆成率領動物救援志工在甘蔗園中進行搜索，花費數小時，先後發現兩隻傷犬蹤跡，進行追捕，順利將其中一隻捕獲；但另一隻在追逐過程中逃進樹叢中，經救援人員搜尋多時未果，只好先將獲救的一隻傷犬先行裝運上車，載回高雄市的動物醫院救治。台灣動物緊急救援小組表示，將另安排行程持續前往現場搜救逃逸的傷犬，否則狗兒恐因感染擴大死亡。

救援過程中因穿越種植火龍果的果園，台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成及多位志工全身都遭刺傷，有的還被野草割傷，但只要能救到傷犬，大夥兒都喊沒關係。