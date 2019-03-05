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影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

北市35歲林姓男子106年12月7日因行車糾紛，卻兩度逼車且撞擊被害者車輛，導致被害因閃躲而撞上快速道路護欄，全案新北地方法院審理，承審法官以林男態度惡劣，除檢察官起訴的妨害公眾往來安全罪、傷害罪、毀損他人物品罪，還主動追加強制罪，因4罪屬同一行為（逼車）造成，在法律上為「想像競合犯」，最後以刑責最重的妨害公眾往來安全罪，重判林男有期徒刑10月，且不得緩刑及易科罰金，全案仍可上訴。

網友Morgan Lin 4日晚上7點多，在爆料公社PO文指出，106年12月7日他開車上班途中，走新北環河快速道路，從三重區往板橋區行進時，因前方由台北市林姓男子駕駛的休旅車一直跨越中線行駛，他輕按喇叭示警，結果遭林男沿路緊跟且2度惡意逼車，第二次逼車時還撞擊原PO的車輛，導致原PO因閃躲撞上快速道路右側護欄，時隔1年多，終於在今年農曆年前作出判決，原PO也感謝法官作出公正判決。

原PO指出，事故發生時，還好沒有翻車，人當下沒事，只是隔天因身體不舒服到醫院急診確定有腦震盪現象，他諮詢過律師的意見，提告刑事毀損跟傷害，此外原PO也說「我有提醒警察可以提告妨害公眾往來安全罪，此罪是公訴罪，但我不能勉強警察，警察看來也是很認同所以提告了，檢察官也認同了，最後法官很佛心的自己加告了對方一條強制罪（逼車行為可以成立強制罪）。

原PO指出，「當初曾提出30萬元和解，就不提告，對方還認為我在敲詐，叫我提告…對方保險公司在和解時，說了和解錢拿一拿就好了，法院判決易科罰金也是給政府不是給我，事實是走到這一步，就不是錢的問題了，我不在乎拿到多少錢，法院判給我多少，我也認了，但是我要看你付出多少錢、自由、前科、名譽....」

此外，原PO也表示，現在判決下來了，故意行為保險公司不理賠，對方還得賠他俢車費，且別忘了還有「道路交通管理處罰條例第43條」的罰款及律師費。原PO最後註明「記者朋友如果要報，請直接使用，就不接受採訪了，該讓那些在路上危險駕駛、喜歡逼車的人知所警惕了。」（原PO貼文

台北市林姓男子因逼車行為，日前被法官依妨害公眾往來安全罪，重判有期徒刑10月，且...
台北市林姓男子因逼車行為，日前被法官依妨害公眾往來安全罪，重判有期徒刑10月，且不得緩刑及易科罰金。記者羅紹平／翻攝
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網友Morgan Lin 4日晚上7點多，在爆料公社PO文指出，106年12月7...
網友Morgan Lin 4日晚上7點多，在爆料公社PO文指出，106年12月7日他開車上班途中遭人逼車害撞快速道路護欄，今年農曆年前新北地院作出判決，對方遭重判10月且不得緩刑及易科罰金。圖／截取自爆料公社
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台北市林姓男子因逼車行為（圖中紅圈處），日前被法官依妨害公眾往來安全罪，重判有期...
台北市林姓男子因逼車行為（圖中紅圈處），日前被法官依妨害公眾往來安全罪，重判有期徒刑10月，且不得緩刑及易科罰金。記者羅紹平／翻攝
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