無良皮條客 仲介少女嘿咻抽佣金

2019-03-04 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



蘇姓男子透過網路和16歲少女小芳認識後，竟在網路宣傳涉嫌媒介小芳和男客性交易，代價從5千元到2千5百元不等，蘇每次抽佣5百元，他還教小芳騙男客已滿18歲，讓客人安心，台南高分院依違反兒少性剝削防制條例，判蘇徒刑2年，全案可上訴。

判決指出，2017年2月間，蘇與小芳經由網路結識，兩人到旅館性交易後，蘇向小芳說要幫她安排介紹性交易，蘇上網到一處論壇網站刊登小芳要從事性交易的訊息，從2017年3月起，有男客在此論壇看到小雅要性交易的訊息，就以手機LINE與蘇聯絡、談妥性交易價格。

蘇再聯絡小芳，請她到指定地點，由男客載到汽車旅館，或由蘇開車接送到汽車旅館，和男客進行性交易，前後從3月8日到3月22日共有7次，性交易價格從5千元到2千5百元不等。

小芳表明她有跟蘇說過自己未滿18歲，蘇告訴她，客人如有問妳，就要講18歲。她自己也在交友軟體登載年齡是19歲。蘇雖承認有媒介少女為性交易，供稱不知道小芳未滿18歲。