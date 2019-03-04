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無良皮條客 仲介少女嘿咻抽佣金

2019-03-04 23:05聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

蘇姓男子透過網路和16歲少女小芳認識後，竟在網路宣傳涉嫌媒介小芳和男客性交易，代價從5千元到2千5百元不等，蘇每次抽佣5百元，他還教小芳騙男客已滿18歲，讓客人安心，台南高分院依違反兒少性剝削防制條例，判蘇徒刑2年，全案可上訴。

判決指出，2017年2月間，蘇與小芳經由網路結識，兩人到旅館性交易後，蘇向小芳說要幫她安排介紹性交易，蘇上網到一處論壇網站刊登小芳要從事性交易的訊息，從2017年3月起，有男客在此論壇看到小雅要性交易的訊息，就以手機LINE與蘇聯絡、談妥性交易價格。

蘇再聯絡小芳，請她到指定地點，由男客載到汽車旅館，或由蘇開車接送到汽車旅館，和男客進行性交易，前後從3月8日到3月22日共有7次，性交易價格從5千元到2千5百元不等。

小芳表明她有跟蘇說過自己未滿18歲，蘇告訴她，客人如有問妳，就要講18歲。她自己也在交友軟體登載年齡是19歲。蘇雖承認有媒介少女為性交易，供稱不知道小芳未滿18歲。

法官從小芳外觀神態、相貌，一望即知她為年輕女子，不採信蘇的供詞，蘇並有媒介少女與人性交易的前科，獲判緩刑兩年，竟不知悔改、再犯相同之罪，合併判蘇2年有期徒刑、併科罰金3萬元，罰金得易服勞役。

蘇姓男子在網路宣傳涉嫌媒介小芳和男客性交易，代價從5千元到2千5百元不等，蘇每次...
蘇姓男子在網路宣傳涉嫌媒介小芳和男客性交易，代價從5千元到2千5百元不等，蘇每次抽佣5百元，台南高分院依違反兒少性剝削防制條例，判蘇徒刑2年，全案可上訴。圖為台南高分院外觀。圖/本報資料照片
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