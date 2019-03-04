拿汽油潑女友滿身 狂男怒吼「要死一起死！」

2019-03-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓男子去年5月28號和彭姓女友有糾紛，竟朝對方門縫倒汽油，再往彭身上淋，恫嚇「要死一起死！」正想拿打火機點燃時遭阻止，被逮後還辱罵員警「王八蛋」；法院認為，黃僅止於倒汽油、未點火，屬於預備階段與未遂犯有別，依預備放火、恐嚇及妨害公務判他6個月、拘役80天。

檢警調查，黃當天凌晨3點多拿1瓶裝有汽油的保特瓶到彭租屋處，朝門縫倒入時被發現，彭開門打算制止，卻被黃用汽油潑灑全身，甚至恫嚇說「要死一起死」等語，隨後黃正要拿起桌上的打火機，所幸立刻遭蔡姓室友制止。

警方獲報到場逮捕黃，但他情緒激動竟在巡邏車上朝陳姓員警大罵「我在跟我老婆講電話，你閉嘴喔，王八蛋」等語，再被多加1條妨害公務罪嫌移送偵辦；檢方訊時，黃坦承犯行，表示一時失控才動手。

法院認為，放火是指故意使火力傳導至特定目的物使其燃燒，如果尚未著手於「點燃引火媒介物」行為，就仍屬於預備階段。因此，放火罪「放火」著手與否判定，必須存在1個點火的動作，才能認為有著手行為，若潑灑易燃物質尚無火源存在，就僅屬於預備階段。

而本案黃男並無造成任何點火燃燒情形，可見當時尚未著手於「點燃引火媒介物」的放火行為，應構成預備放火罪。