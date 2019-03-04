女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄3歲女童疑遭噴槍奪命案，傳出檢警辦案人員已經接獲解剖報告，但初步仍沒有事證指向女童鄺姓父親涉故意拿噴槍殺害女童；橋頭地檢署近期也分別再傳喚女童雙親到案，檢方認定，鄺難逃過失致死罪責，盼他能交代詳細案發過程，釐清究竟是由他手持噴槍或女童自行把玩釀意外。

橋頭地檢署指出，承辦檢察官會根據各項鑑定、當事人供述來比對認定，解剖報告涉及偵查不公開無法說明，目前加緊腳步偵辦中，不排除在3月底前結案。

檢警偵辦此案回到現場勘查、模擬，因監視器角度僅能拍到鄺姓父親（50歲）手持噴槍，接近女童乘坐的右前座，無法辨識究竟發生意外時由誰拿噴槍；噴槍經查扣送驗，結果噴槍槍口、把手都有女童留下的DNA，檢警認為當下父女互相把玩噴槍、沾染到DNA合乎常理，無法進一步判定誰拿著噴槍。

據了解，女童解剖報告上周出爐，指出女童體內肺部等器官都有被氣體灌入造成的破洞傷口，顯見力度之大，但何以造成嚴重傷勢？檢警還需考量女童年紀小器官發育不全、比成人脆弱等因素，單從報告中，噴槍是否有就口，以及灌風角度、時間的長短，都無法研判得知。