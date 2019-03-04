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因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」別墅並私挖地窖，士林地院2015年2月依圖利罪判前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿6年徒刑，建管小組長李朝盛和技士謝文華，均被判刑2年7月。高等法院今辯論終結，定6月10日宣判，謝文華表示，此案讓他夜夜失眠，不曉得自己犯了什麼錯，家人為了他吃素，並告訴他這是「前世的冤親債主」。

劉政池違反水土保持法，一審被判刑2年3月，因案件分次處理，劉的部分不在6月宣判，劉妻簡萱今到場旁聽。

劉1998年向陳姓男子購買台北市泉源段3小段506地號國有地3棟建物，同年再向國有財產局（已改為署）申請承租上千坪土地，準備開發溫泉會館。

劉後來發現承租地位在禁止開發的國家公園特別景觀區，建物整建規範嚴格，他向國產局申請分割土地，並將一棟無建號建物所有權先後移轉給胞妹劉子瑩與大女兒劉冠廷，以她們的名義申請建照執照，取得兩個門牌號碼後向陽管處申請建造雙併住宅；2004年將建物「七七行館」下方挖成106坪地窖，2008年獲陽管處核發使用執照。

劉的違建存在10年，只被開罰過，民眾不斷檢舉，國有財產局卻「不得其門而入」；後來有佯裝看房的人士偷拍蒐證，竊佔國土案曝光，檢察官並自備金屬探測器掘出地下密室，調查發現有1400多坪國土遭竊佔。

高院去年5月審理時，蔡佰祿表示2013年11月21日晚上因受「不正訊問」，以致於認為自己違法，而產生了「自白」。李朝盛說，調查局一開始以證人身分傳他，經過10小時的詢問後，21日晚間檢察官改以「被告」身分傳訊，他身心俱疲、恐懼，在地檢署時，因受錯誤引導而有不利己的供詞。而謝文華則說，自己是依法規而獨立審核。

今天辯論終結，謝文華在最後陳述時表示，2013年案發至今，夜夜失眠，感覺身上有石頭壓住他，家人為了他而吃素，並說這是前世的「冤親債主」，而他的朋友得知他被控有罪，紛紛說「一定是沒調查清楚」。謝說，偵訊時檢官說如果執照出錯，劉政池會要求國賠7億，他嚇壞了，很快認罪，因此連累蔡佰祿和李朝盛，對兩人感到抱歉。

謝文華又說，檢察官稱查了很久，沒想到檢察官卻是用這種方式讓他思緒混亂，他是農家子弟，本想當建築師，但奶奶認為他個性不適合交際應酬，勸他當公務員就好，但判決對他影響很大，他也許公文的表達能力不好，但絕對沒有圖利。

高等法院審理「七七行館」竊佔案，今辯論終結，圖為陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿...
高等法院審理「七七行館」竊佔案，今辯論終結，圖為陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿(左起)、前建管小組長李朝盛和技士謝文華。資料照片。記者王宏舜／攝影
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檢察官失眠國家公園

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