黎明自辦市地重劃弊案起訴 林金連：詐騙集團，騙地主

2019-03-04 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市黎明幼兒園拆遷案，前園長林金連多次抗議，去年底還騎腳踏車撞前市長林佳龍坐車受傷，他今天中午獲悉中檢依背信等罪起訴前立委楊文欣等14人後，強調以虛設設人頭地主、虛增公共設施工程費，根本就是「詐騙集團」行為，希望最高法院號發回黎明幼兒園拆遷案，讓他的冤曲得以伸張。

黎明幼兒園拆遷案，歷經8年餘審理，期間林金連多次至台中市政府、台中地院、台中高分院抗議。中市「單元二黎明自辦市地重劃區」重劃會以黎明幼兒園拒絕參加重劃會，妨害重劃施工與配地為由提出訴訟，要求拆除幼兒園地上物。

一審、二審至更一審，合議庭皆以雙方事前未協調，不符合程序等理由，判重劃會敗訴，直至去年更二審、更三審，台中高分院合議庭認為雙方有協調過，改判黎明幼兒園敗訴須拆遷還地。

更三審去年九年宣判黎明幼兒園敗訴，前園長林金連不服判決，當時他激憤的說「上訴到底、抗爭到底」、「我要以生命抗爭」，果於去年11月初，他騎腳踏車撞市長林佳龍的座車受傷，與他四處求救無援，黎明幼兒園敗訴有關。林金連已提起上訴，由最高法院審理中。

林金連獲悉，中檢查出富有公司經營決策會成員楊文欣等人涉嫌虛增單元二人頭地主、理監事購地不實、虛增拆遷補償費、虛增公共設施工程費，依背信等罪起訴楊文欣等十四人，大罵是「詐騙集團、騙地主」、「不公不義，強迫就範」。