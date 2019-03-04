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因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

30台男遭詐婚 移民署擬修法防弊汰劣

2019-03-04 15:21中央社 台北4日電

媒體報導，指逾30名男子遭移民署合法立案的外籍婚姻媒合協會詐婚。移民署今天表示，經查報導所提3家協會已遭廢止及註銷許可證，除加強查察也將研議修法以防弊汰劣。

鏡週刊今天報導，投訴人控訴，多家標榜移民署認證的外籍婚姻媒合協會向他們收取高額新台幣數十萬元費用，仲介前往中國大陸、越南或印尼娶親，女方卻稱未收到聘金無法來台或來台後就「落跑」，詐婚集團協會卻以「個人問題」理由卸責，逾30人受害、告上法院，並組自救會討公道。

移民署今天發布新聞稿表示，依移民法規定，跨國婚媒不得為營業項目、不得要求期約報酬及不得廣告，另依「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，婚媒團體若有前述情形者將廢止許可並註銷許可證。

關於報導所提台灣環亞國際婚姻媒合協會、中華民國心心相印婚姻媒合協會及台灣亞太國際婚姻媒合協會，移民署說，經查已分別於民國107年和105年間被廢止從事婚媒許可並註銷許可證。

移民署表示，對經許可的婚媒協會均依法管理，並進行業務檢查及服務品質評鑑等輔導措施，也會主動查察違法情事，後續將加強查察強度以維法紀。

同時，移民署也在著手進行修法作業，針對違法經廢止許可又籌組立案社團法人並申請從事婚媒者，已研議防弊汰劣條款。

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