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繳完罰金隔天又酒駕 他5度酒駕苦求輕判法官不准

2019-03-04 13:54聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄嚴姓男子去年8月涉嫌酒駕與機車擦撞，酒測值高達每公升0.7毫克遭依公共危險罪嫌送辦。一審法官發現，這已是他第5度酒駕，且近5年有3次，依公共危險罪判8月徒刑；嚴上訴表示已與對方和解、哀求身負經濟重擔盼獲輕判，但高雄高分院痛批他不知記取教訓，緩起訴或罰金無法預防他再犯酒駕，駁回上訴確定。

嚴姓男子供稱從事業務，月收3、4萬多元，檢察官認為他5犯酒駕，有酒癮應入相當處所戒除，但他審理期間到醫院心理鑑衡，尚未達酗酒程度。

判決指出，嚴姓男子2018年8月10日晚間6點20分許，在朋友住處飲酒後開著小貨車要返家，但7點36分許在三民區同盟一路與松江街口，和宋姓女子騎的機車擦撞，警方約10分鐘後對他測得呼氣含酒精濃度0.7毫克。

嚴姓男子辯稱吃薑母鴨、不知裡面酒那麼重，委任律師也說嚴認為薑母鴨中的米酒經烹調會蒸發，才開車回家，沒有故意酒駕，但一審法官認為，嚴明知薑母鴨有加米酒，應可預知所含酒精濃度高，且酒測值0.7遠高於法定標準0.25，事證明確。

法官還發現，嚴姓男子2008年因酒駕被高雄地檢署處緩起訴處分，繳國庫4萬元，2009年又酒駕判3月徒刑，前案也因此撤銷緩起訴改判拘役50日，都以易科罰金執行完畢；2014、2017再酒駕分別判4月及6月徒刑，且2017年8月9日繳完6月徒刑的罰金，他8月10日就犯本案，依法加重處8月徒刑。

嚴上訴表示，已與對方達成賠償共識，且他身負房貸、妻子為外籍配偶及家中有年長雙親要撫養，家中重擔全在身上，請求輕判；二審合議庭認為，國家曾給他多次緩起訴、易科罰金，但他不知記取教訓，認定這種處分無法預防他再犯，且考量目前社會因酒駕致傷亡人數不斷攀升，他日後若再酒駕導致更嚴重死傷，恐更難承受後果，判維持原判決，嚴須入獄服刑。

高雄嚴姓男子第5度酒駕、5年內第3次，遭高雄高分院判8月徒刑須入監確定。圖為警方...
高雄嚴姓男子第5度酒駕、5年內第3次，遭高雄高分院判8月徒刑須入監確定。圖為警方路檢情形，與本案無關。記者林伯驊／翻攝
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酒駕經濟檢察官

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