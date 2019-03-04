陳喬恩酒駕緩起訴拍反毒微電影 北檢6日首映

2019-03-04 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名藝人陳喬恩去年1月4日凌晨酒駕被逮，酒測值高達每公升0.67毫克，涉嫌公共危險罪，台北地檢署給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞動，而陳喬恩日前找她個人製作團隊編導，拍攝片長約5分鐘的反毒微電影，無償提供作為宣導使用，北檢訂於本周三正式首映，堪稱史上最大咖贊助拍攝的宣導片。

陳喬恩因主演偶像劇走紅，還曾以《命中注定我愛你》入圍金鐘獎戲劇節目女主角；前年在大陸的收入高達8.3億。

檢方調查，去年1月4日凌晨2時，陳女在家泡澡喝酒後，想買永和豆漿當宵夜，開車出門行經北市忠孝東路、復興南路口時，違規紅燈右轉，被警方發現攔查，滿身酒氣的陳喬恩酒測值高達0.67，她自稱僅喝1瓶多的啤酒，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署。

檢方訊後諭令10萬元交保，陳喬恩在友人陪同下，不斷說對不起，事後在微博發文再次道歉「對不起，…日後絕對不會再違反交通規則，這是對自己的不負責…對於我做的不好示範，感到非常抱歉！」

據了解，陳喬恩供稱，當時1人在家，喝了「1瓶多的啤酒」，後來想吃宵夜，沒想太多就開車外出，對酒駕感到懊悔。檢方去年1月7日偵結，因她認罪、無前科且犯後態度良好，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞動，且由於她長期在大陸，須在1年6月內履行。

考量相關視聽、劇本等著作權問題，這部微電影由陳喬恩個人製作團隊編導，編劇、製作拍攝，將無償提供北檢作為公益使用。北檢將於本月6日發表這部微電影，並同時發表第70週年署誌「臺北法鑑-皇華臺北 鑠法薪傳」。

陳喬恩人在歐洲拍戲，當天不會出席。據透露，以她現今的拍戲價碼、戲劇成本估算，這部公益微電影價值至少新台幣上百萬元。