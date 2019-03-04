男子不滿被比特犬凶 竟拿獵槍射癱牠

2019-03-04 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣一名林姓男子因不滿鄰居任姓男子養的比特犬性情凶悍，且時常對他吠叫，林男心生不滿，竟拿自製獵槍朝比特犬射擊，鋼珠貫穿比特犬的脊椎，導致比特犬四肢麻痺癱瘓，不能行走，宜蘭地院判審結，林男依動保法，處拘役40天，併科罰金20萬，並扣押自製獵槍。

判決書指出，宜蘭縣蘇澳鎮一名林姓男子，因隔壁鄰居任姓男子飼養在住家後方的比特犬性情凶悍， 經常對林男追吠，因此心生不滿，林男竟在去年8月11號晚間22時10分，拿著自製獵槍走到任男住處後方，把獵槍裝入鋼珠後，朝比特犬射擊，鋼珠貫穿比特犬的脊椎，導致這隻比特犬四肢麻痺、癱瘓無法站立。

任男聽到槍聲後，發現比特犬受傷倒臥在地，任男立即將受傷的比特犬送醫救治，並報警處理。

宜蘭地方法院調查，林男無視動保法尊重生命、保護動物的立法意旨，僅因比特犬性情凶悍，且曾對其追吠，未思索與鄰居理性溝通解決問題，就持獵槍射擊比特犬，且迄今未與任男和解及賠償損失。