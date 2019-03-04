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獨／台東婦人五度酒駕這次害死長女 法官判她3年6月刑

2019-03-04 12:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市林姓婦人曾經4度酒駕被逮遭判刑，但她服完刑仍不改惡習，去年6月18日傍晚第五度酒駕且肇事，導致自己重傷一度昏迷之外，她還害同車就讀高一的女兒因頭部重創，送醫不治。台東地院刑事合議庭日前審理終結，依觸犯不能安全駕駛致人於死罪，判處她有期徒刑3年6月。

林姓婦人去年6月18日下午在台東縣卑南鄉某檳榔攤工作時，一邊工作一邊喝保力達藥酒， 獨自喝掉1整瓶，卻騎機車載14歲長女前往知本地區，下午6時10分許， 行經台東市青海路1段時，先追撞同向洪姓男子駕駛的轎車，再偏向撞上陳姓女子停放路邊轎車，劇烈的碰撞導致後座林婦長女重摔落地，腦部重挫併蜘蛛膜下腔出血等，送醫搶救無效，同年月23日宣告死亡；林婦也重傷，一度昏迷，送醫後經抽血檢測，酒測值高達每公升1.22毫克。

判決書指出，林婦連同去年6月酒駕肇事，已是第五度酒駕被查獲，且林婦的機車駕照因屢次酒駕而被註銷，她第四次酒駕被抓後，遭判刑5個月，才於2017年9月4日服刑完畢出監，林婦明知不該無照駕駛、酒駕危害社會至極，且曾受科刑，她卻不知檢束，自應重懲。

惟，承審3位法官顧念被告林婦酒駕肇事導致女兒喪命，被告理應深受良心譴責，雖被告已獲女兒生父高姓前夫原諒，被告前夫也代被告求情「希望不要判太重」，經審酌被告智識程度、生活背景等情況，合議庭量處林婦3年6年徒刑。

台東市知本地區林姓婦人去年6月18日傍晚第五度酒駕騎機車載長女，行經青海路時肇事...
台東市知本地區林姓婦人去年6月18日傍晚第五度酒駕騎機車載長女，行經青海路時肇事，導致長女喪命，日前遭判刑3年6月，圖為事故後警消人員搶救畫面。記者羅紹平／翻攝
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酒駕台東駕照

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