獨／台東婦人五度酒駕這次害死長女 法官判她3年6月刑

2019-03-04 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市林姓婦人曾經4度酒駕被逮遭判刑，但她服完刑仍不改惡習，去年6月18日傍晚第五度酒駕且肇事，導致自己重傷一度昏迷之外，她還害同車就讀高一的女兒因頭部重創，送醫不治。台東地院刑事合議庭日前審理終結，依觸犯不能安全駕駛致人於死罪，判處她有期徒刑3年6月。

林姓婦人去年6月18日下午在台東縣卑南鄉某檳榔攤工作時，一邊工作一邊喝保力達藥酒， 獨自喝掉1整瓶，卻騎機車載14歲長女前往知本地區，下午6時10分許， 行經台東市青海路1段時，先追撞同向洪姓男子駕駛的轎車，再偏向撞上陳姓女子停放路邊轎車，劇烈的碰撞導致後座林婦長女重摔落地，腦部重挫併蜘蛛膜下腔出血等，送醫搶救無效，同年月23日宣告死亡；林婦也重傷，一度昏迷，送醫後經抽血檢測，酒測值高達每公升1.22毫克。

判決書指出，林婦連同去年6月酒駕肇事，已是第五度酒駕被查獲，且林婦的機車駕照因屢次酒駕而被註銷，她第四次酒駕被抓後，遭判刑5個月，才於2017年9月4日服刑完畢出監，林婦明知不該無照駕駛、酒駕危害社會至極，且曾受科刑，她卻不知檢束，自應重懲。